"Riaprite il pronto soccorso di Boscotrecase": in migliaia alla fiaccolata a Torre Annunziata

Nuovamente in piazza il movimento "Ce avite accise 'a salute", nato per chiedere la riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Boscotrecase.

Nelle immagini il terzo momento della manifestazione, a Torre Annunziata (zona stadio) con una fiaccolata partita alle 20. Precedentemente un primo concentramento c'era stato a Boscoreale (piazza Pace) alle ore 17.30, e un secondo a Boscotrecase (piazza Annunziatella) alle ore 18.

"Ancora una volta - hanno spiegato i promotori - portiamo all'attenzione delle istituzioni una richiesta che rappresenta un'esigenza collettiva, vista una situazione che mina la dignità di un popolo che non è, e non vuole essere considerato, di serie B. La sanità territoriale versa in condizioni pessime: manca un pronto soccorso, un punto nascita ed un consultorio. In una società civile è improponibile che queste gravissime mancanze possano essere accettate".

Gli organizzatori hanno inoltre spiegato che è attivo "un presidio davanti all'entrata dell'ospedale, che è il simbolo della lotta che si sta conducendo".

Video di Massimo Romano-NT