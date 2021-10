Corteo no-green pass: "Stanno preparando la legge marziale"

Fiaccolata fino al palazzo della Regione Campania per manifestare contro la certificazione obbligatoria sui luoghi di lavoro. Messaggi contri i vaccini, Draghi e Mattarella: "Vogliono il golpe militare"

"Hanno ucciso la Costituzione", "Mattarella e Draghi preparano la legge marziale", "Siamo sotto dittatura". Sono due delle frasi emerse durante la fiaccolata no-green pass, a cui hanno preso parte, oltre a normali cittadini, anche medici e scrittori. Un corteo, di circa 200 persone, partito da piazza Vittoria e giunto a Palazzo Santa Lucia, per manifestare contro l'introduzione del certificato vaccinale obbligatorio sui luoghi di lavoro.

Parole dure contro il Governo, ma alla critica non è scampato neanche il presidente Mattarella, bersaglio dell'intervento della scrittrice Ornella Mariani: "Offendere il Presidente non è neanche un reato, perché lui commette continuamente vilipendio contro il popolo italiano. Ci sono tre scenari che si stanno preparando: il primo è l'istitutzione, da parte di Mattarella, di una dittatura militare; la seconda ipotesi è che attraverso ulteriori restrizioni arriveranno alla legge marziale; la terza ipotesi è che, per arrivare alla legge marziale, scateneranno il caos nelle piazze".

Affermazioni forti quelle della Mariani, che però non specifica quali siano le fonti da cui avrebbe appreso questi scenari. La scrittrice insiste nella sua arringa spingendo le persone a non pagare le tasse: "I portuali lo hanno già capito. Solo creando un danno economico a Confindustria e allo Stato potremo ottenere qualcosa.

Con un altarino raffigurante il funerale della Costituzione, i manifestanti si sono avvicinati ai locali del Lungomare, i cui avventori erano ovviamente tutti muniti di green pass: "C'è una minoranza nel Paese che viene discriminata e invece dovremmo difenderla (il riferimento è alla fetta di popolazione non vaccinata, ndr). Invece di mangiare dovreste pensare al futuro dei vostri figli e alzarvi".