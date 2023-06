Sant'Antimo, lacrime alla fiaccolata per Giulia. Il vescovo: "Una martire"

Una partecipatissima fiaccolata ha popolato stasera le strade di Sant'Antimo. La cittadina, proprio oggi duramente colpita da un'altra tragedia, il duplice omicidio di due cognati, è scesa in piazza per la sua Giulia. Migliaia le persone in strada, tra cui tanti bambini.Tantissimi anche i palloncini bianchi e rossi e i cartelli che rivolgono un addio a Giulia e al suo bimbo.

Giulia Tramontano, 29enne del posto assassinata incinta di 7 mesi dal suo compagno - il 30enne Alessandro Impagnatiello - lo scorso 27 maggio, è l'ennesima vittima di femminicidio. Un orrore cui Sant'Antimo si ribella chiedendo giustizia. In testa al corteo uno striscione: "Basta, non possiamo far crescere uomini assassini".

Presenti anche le istituzioni: tra i vari rappresentanti, anche il sindaco della cittadina Massimo Buonanno e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Oltre a diversi parlamentari, consiglieri regionali, e i sindaci del comprensorio con i loro gonfaloni. Con loro, il vescovo di Aversa Angelo Spinillo.

La fiaccolata ha preso il via dalla panchina rossa nella villa comunale Del Rio per dirigersi verso via Roma, poi la deposizione di un fascio di fiori al di fuori della casa dei genitori di Giulia. Questi non sono stati presenti, perché sono in attesa dell'autopsia che è in programma domani. Il corteo col passare del tempo si è ingrossato fino a riempire piazza della Repubblica, dove l'iniziativa è terminata, ai piedi del Santuario di Sant'Antimo.

Video in diretta di Massimo Romano-NT

"Intitoleremo un centro antiviolenza a Giulia Tramontano", ha annunciato il sindaco di Sant'Antimo Massimo Buonanno. "Non possiamo più tollerare un'altra Giulia e un altro Thiago", ha aggiunto. Il vescovo di Aversa Angelo Spinillo, che ha invitato al dialogo e ricordato il piccolo Thiago (così doveva chiamarsi il bambino della ragazza) "come tutti i bambini un dono di Dio", ha parlato del "martirio di Giulia".

"Un mondo animale senza valori"

Tra i vari intervenuti, anche il presidente della Regione Vincenzo De Luca. "Non basta chiedere nuove leggi, c'è qualcosa di più profondo da cambiare - è stato l'appello del governatore - Fermiamoci per un attimo, tutti quanti, riflettiamo sul nostro rapporto con i figli e ridiventiamo educatori per trasmettere valori umani profondi".

De Luca ha fatto riferimento anche al duplice omicidio verificatosi in giornata proprio a Sant'Antimo, la circostanza in cui un 44enne ha tolto la vita ai compagni dei propri figli, un uomo di 29 anni e una ragazza di 24, sospettando una relazione tra di loro. "Sono - ha spiegato De Luca - episodi sconvolgenti di violenza difficile pure da immaginare. Un uomo che uccide una donna davanti ai nipotini, o la compagna incinta. Di fronte a questi episodi lo Stato deve intervenire di più, ma qui siamo davanti a una follia individuale dove non bastano i singoli provvedimenti".

"Abbiamo la sensazione che non ci sia più famiglia, che siamo ritornati in un mondo animale privo di valori fondamentali. No alla movida fatta di superalcolici e droga - è stato l'ulteriore appello del presidente della giunta campana - che porta a follia e violenza". "E al mondo dell'informazione che trasmette una vita che non esiste, fatta di soldi e competizione, dico fermiamoci. E alle ragazze - ha poi concluso De Luca - siate ferme e non andate all'ultimo appuntamento, ma chiedete un aiuto".

Mercoledì la manifestazione a piazza Plebiscito

Già ieri si era tenuta, nel pomeriggio a piazza del Plebiscito, un'altra manifestazione in ricordo della ragazza, questa promossa dalla Consulta regionale per la condizione della donna del Consiglio regionale della Campania. Numerosi gli esponenti della giunta e del Consiglio comunale di Napoli intervenuti.

Così l’assessora alle Pari opportunità Emanuela Ferrante: “Siamo qui mobilitati contro quello che è accaduto a Giulia qualche giorno fa. Un episodio drammatico che ha dell'assurdo, ma che è soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno che dal 1° gennaio in Italia conta 45 donne uccise. In pratica un femminicidio ogni 3 giorni e a Napoli le donne che subiscono violenza sono in misura anche maggiore rispetto al resto d'Italia. Adesso è arrivato il momento non solo di mobilitarci e stare qui a dire che non va più bene, ma di trovare soluzioni concrete. Quindi spero che da qui parta un messaggio forte al Governo, perché è necessario intervenire con delle norme sostanziali”.

Così la presidente del Consiglio comunale di Napoli Enza Amato: "Abbiamo aderito come Consiglio comunale a questa iniziativa promossa dalla Consulta regionale per la parità delle donne per ricordare Giulia e il suo bambino e per dire no con forza a tutte le forme di violenza. Sono tantissimi i femminicidi commessi dall'inizio del 2023 solamente 48 morti in questo primo corso dell'anno e non possiamo più permetterlo. Dobbiamo ottenere pene più dure nei confronti di chi commette omicidi così efferati, porre un freno a questa violenza immane a cui sono soggette costantemente le donne, soprattutto all’interno delle mura domestiche”.

Infine la presidente della Consulta Anna Maria Maisto ha detto: "Siamo qui in piazza per protestare contro la violenza, contro il femminicidio, tutti scossi dal barbaro omicidio di Giulia e del suo bambino Thiago, opera di un mostro, non di un malato, ma di un violento che non ha avuto alcuna pietà della sua compagna e del suo bambino. Siamo qui per protestare e per chiedere l'introduzione nelle scuole dell'educazione sentimentale, perché è importante affinché non ci siano più mostri ma persone”.