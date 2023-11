Circa cinquecento persone hanno dato vita, stasera a Napoli, ad una fiaccolata in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le vittime di femminicidio.

L'iniziativa è stata promossa dalla Seconda Municipalità, e ha raccolto numerose adesioni sia da parte dell'associazionismo.

Tra i presenti i rappresentanti di Libera, ma anche tantissime adesioni spontanee di cittadini che si sono uniti strada facendo.

Il corteo si è mosso da Largo Berlinguer per snodarsi lungo via Toledo. A Piazza Municipio, davanti alla sede del Comune di Napoli, previsto a "un minuto di rumore" in linea con quanto sta accadendo in altre analoghe iniziative in Italia.