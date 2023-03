Folla commossa alla fiaccolata per Francesco Pio, ucciso a 18 anni

Una folla commossa, che chiede giustizia. È quella della fiaccolata organizzata a Pianura, il quartiere dove abitava il 18enne Francesco Pio Maimone ucciso a Mergellina nei giorni scorsi.

Il corteo è partito alle 18.30 da via San Josemaría Escrivá, per una manifestazione che precede i funerali previsti invece per domani.

I funerali

L'ultimo saluto al ragazzo ucciso dai proiettili vaganti sparati dal coetaneo figlio di un camorrista – il quale voleva dimostrare agli amici che aveva una pistola vera – si terrà domani.

Dalle 14.30 di domani sarà aperta ai fedeli la parrocchia San Lorenzo Martire di via Montagna Spaccata, poi un'ora dopo prenderà il via la celebrazione.

L'arresto e la ricostruzione dei fatti

Per la morte di Francesco Pio Maimone è stato arrestato il 20enne Francesco Pio Valda, figlio di un affiliato al clan Cuccaro ucciso in un agguato nel 2013.

A scatenare domenica sera la lite tra due gruppi di giovani (coi quali la vittima non aveva nulla a che fare) è stata la macchia su una sneaker di quello che poi si è trasformato nel killer. Secondo dei testimoni Valda, allontanandosi, avrebbe sparato alcuni colpi ad altezza uomo verso l’altro gruppo per dimostrare ai suoi amici che la pistola che aveva con sé era vera.

Francesco Pio era lì per mangiare un panino al chiosco, ed è rimasto ferito a morte da uno di quei colpi.