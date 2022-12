Mondiali, Marocco in semifinale: i festeggiamenti a Napoli | VIDEO

Il Marocco sorprendentemente è approdato in semifinale ai mondiali di calcio del Qatar, ed in tantissime città del Paese i tifosi della squadra africana sono scesi in piazza a festeggiare.

Anche moltissimi partenopei hanno origini marocchine o semplicemente simpatizzano per la prima squadra africana ad andare così avanti in un mondiale, e per loro ieri è stata festa come dimostrano le immagini pubblicate su Instagram dal regista napoletano Ugo Di Fenza.