Festeggiamenti Scudetto, Manfredi: “Sicurezza non è responsabilità del Comune”

"I temi della sicurezza non possono essere gestiti solo dal Comune. È un tema che va condiviso con la Prefettura e con il Viminale, e questo lo faremo nei prossimi giorni". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, interpellato sull'enorme flusso turistico registrato in città nel weekend di Pasqua e, in prospettiva, anche sui sempre più probabili festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.

"C'è anche un tema di risorse - ha sottolineato Manfredi - perché questo grande flusso turistico porta tante risorse nell'economia della città, e questa è una cosa che ci fa piacere perché crea lavoro, crea opportunità per tanti; però poi le ricadute sulle casse del Comune, ad eccezione della tassa di soggiorno, non ci sono mentre i costi dei servizi crescono. Anche questo è un tema che dobbiamo progressivamente affrontare per fare in modo che ci siano le risorse per un incremento di servizi che sono indispensabili".