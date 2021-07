Tre colpi di pistola durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia: "Gioia trasformata in follia"|VIDEO

"Qui non è il Far West bisogna fermare con ogni mezzo questa che è diventata una mostruosa ‘tradizione", denuncia Francesco Emilio Borrelli

“Momenti di gioia trasformati in follia, per festeggiare la vittoria del Italia sul spagna agli Europei. Qui non è il Far West bisogna fermare con ogni mezzo questa che è diventata una mostruosa ‘tradizione", denuncia Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale di Europa Verde, che ha pubblicato sullla propria pagina Facebook il video incriminato.

“Abbiamo inviato il filmato alle forze dell’ordine chiedendo di verificare e di individuare i responsabili che vanno denunciati e puniti. Una società sempre più alla deriva. Anche una serata di festa finisce per assumere caratteri di illegalità e pericolosità. Siamo davanti ad un impazzimento generale perché fatti come questo mettono a rischio la vita di persone incolpevoli. Si è perso ogni misura, si rischia di uccidere per un niente. Si da sempre meno valore alla vita", è il commento di Salvatore Iavarone, coordinatore di Europa Verde per l’area Nord di Napoli.