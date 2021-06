Feste in strada, sanzionati tre neomelodici. Denunciata anche una nota "tiktoker"

Nei giorni scorsi (18, 19 e 20 giugno), quando il coprifuoco era ancora in essere, hanno popolato le strade del "Rione Toiano" per festeggiare comunioni e compleanni, organizzando concerti e invitando cantanti neomelodici, in barba a ogni precauzione. Scene riprese in video e postate anche sui social. È per questo che i Carabinieri della stazione di Pozzuoli, analizzando le immagini registrate nei vari video amatoriali postati in rete e raccogliendo le testimonianze di alcuni presenti, hanno sanzionato per violazione normativa anti contagio 3 noti cantanti neomelodici.

Per l'unica donna dell'elenco, una 41enne già nota alle forze dell'ordine, nota "influencer" e "tiktoker"di Napoli, è scattata anche una denuncia penale. Non ha ottemperato all'invito di presentazione notificato dai Carabinieri della stazione di Pozzuoli.

Tutti gli organizzatori delle feste sono stati sanzionati ai sensi del TULPS perché sprovvisti delle prescritte autorizzazioni. 12 le sanzioni anti contagio notificate ad altrettanti soggetti che hanno partecipato alle manifestazioni. Continuano le verifiche mirate ad identificare la restante parte dei "festaioli".