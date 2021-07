Festa per l'Italia, notte di follia a Napoli: colpi di pistola e accoltellamenti

Notte di follia a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Europeo di calcio. Come riporta Nessuno Tocchi Ippocrate, è stata una notte apocalittica per le poche ambulanze in servizio stanotte nel territorio della Asl Napoli 1 (13 attive su 17). Si sono registrate 2 persone con ferite d’arma da fuoco a Corso Garibaldi e diversi accoltellati.

"Festeggiamenti senza alcun rispetto delle regole di distanziamento tantomeno di obbligo di mascherina all’aperto, insomma la zona lungomare/ centro storico si è trasformata in una bolgia di persone ammassate le une sulle altre sotto l’effetto dei fumi dell’alcool. I mezzi di soccorso facevano fatica a farsi largo tra la folla che, nella maggior parte dei casi, derideva il personale e ,a dispetto, chiudeva gli specchietti retrovisori della ambulanza al loro passaggio!", viene denunciato sui social.

“Esistono festeggiamenti e festeggiamenti, quelli di ieri sono stati una esagerazione senza un filo logico, stamattina la nostra amata città sembrava la sagoma di una donna a terra dopo che ha subito una violenza, bottiglie ,fuochi d’artificio , cocci di vetro e cartacce ovunque!. Era lecito festeggiare , era lecito gioire dopo mesi di lockdown, ma come sempre è nostra consuetudine strafare!”, ha detto il dottor Manuel Ruggiero.