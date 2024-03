Festa privata non autorizzata con 500 persone: arrivano vigili e carabinieri

Sospesa a Torre del Greco una festa privata non autorizzata con quasi 500 persone (in numero superiore al consentito) presenti dagli agenti di polizia municipale, coadiuvati dai carabinieri. A far scattare i controlli presso uno stabilimento balneare di via Litoranea, diverse segnalazioni dei residenti per la presenza di veicoli parcheggiati sui marciapiedi della strada.

All'esterno c'erano un centinaio di persone in fila, oltre alla presenza di musica ad alto volume. Interrotta la manifestazione e fatti uscire i presenti, gli agenti di polizia municipale hanno proceduto all'identificazione e alla successiva denuncia del proprietario dell'esercizio e dell'organizzatore dell'iniziativa.