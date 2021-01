Covid e assembramenti, ai Quartieri spagnoli 42 studenti scoperti a fare festa

I carabinieri hanno sanzionato tutti, soprattutto stranieri Erasmus, e chiuso il centro culturale in cui si erano ritrovati

I carabinieri della stazione Quartieri spagnoli hanno multato per le norme anti-Covid 42 ragazzi e chiuso temporaneamente un’attività con fini culturali e ricreativi in via nuova Santa Maria Ognibene.

Erano appena trascorse le 23.30 quando i carabinieri - allertati dal 112 - si sono recati in via nuova Santa Maria Ognibene all’incrocio di vico Croce. Era stata segnalata una festa.

I militari, insieme ai carabinieri del reggimento Campania - impiegati di notte su disposizione del comando provinciale di Napoli - hanno trovato una moltitudine di ragazzi che festeggiavano un compleanno. La maggior parte ha provato a scappare, ma i carabinieri con non poche difficoltà - dato anche il rischio di contagio - sono riusciti ad identificare tutti.

Si trattava principalmente di giovani studenti stranieri del progetto Erasmus. Tutti multati, così come il locatario del centro culturale, un 47enne di origini domenicane.