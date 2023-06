Festa scudetto: Claudia Villafane e la figlia Giannina a Napoli, nei luoghi del Pibe

È già a Napoli Claudia Villafane, l'ex moglie di Diego Armando Maradona. Con la figlia Giannina domenica sarà allo stadio per la festa scudetto. Denso il programma degli incontri, curato da Rosy Broccio: gli amici di sempre, luoghi e passioni degli anni d’oro a Napoli e anche luoghi simbolo come il murales dei quartieri (segretissimi ora e giorno della visita).

Questa sera Villafane sarà a cena ad Arco Felice con Peppe Bruscolotti e la moglie Mary, e Marina Romano, la "dottora" come la chiamava Diego, esperta in Chirurgia e Medicina Estetica, specialista in Anestesiologia e Rianimazione. Sabato 3 giugno Claudia Villafane sarà quindi ospite al concerto di chiusura di Gigi D'Alessio che ha annunciato un regalo per lei: l'iconico ritratto di D10s realizzato da Giuseppe Klain. “Il mio quadro rappresenta l’immagine stilizzata di Maradona che si fonde con la grande impronta di felicità e di amore che ha lasciato nel cuore di tutti i tifosi - commenta a proposito Klain- Diego è un patrimonio dell’umanità. Per me è un simbolo che resta indelebile nel cuore di Napoli e del mondo, un po’ come l’immagine di Che Guevara”.