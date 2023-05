Napoli Campione d'Italia, città in festa fino a tarda notte. Una vittima e diversi feriti

Il 4 maggio. È la nuova data da ricordare e celebrare per chiunque abbia a cuore i colori del Napoli. Ieri sera, al termine dei sofferti novanta minuti con l'Udinese, la squadra di Spalletti ha raggiunto il terzo scudetto della storia partenopea facendo esplodere di gioia la città. Sono 33 gli anni trascorsi dal secondo scudetto azzurro, conquistato dalla squadra capitanata da Maradona nel 1990.

Dopo il fischio finale è partita una festa per la grandissima parte composta ed entusiasta, che ha coinvolto ogni quartiere. Fuochi d'artificio e caroselli dalla periferia al centro, fino a tutta la provincia, per ore e ore di cori e clacson a risuonare all'unisono nella notte. Ma i tifosi del Napoli, napoletani e non, hanno festeggiato ovunque: da New York a Buenos Aires, scendendo persino in piazza nelle città delle "grandi rivali del Nord", Torino e Milano.

A Udine erano attesi 15mila tifosi del Napoli, ma alla Dacia Arena almeno in 20mila erano per i colori azzurri. Al Maradona in 60mila guardavano la partita dagli otto maxi schermi posizionati lungo il terreno di gioco. Alla fine sono scesi in strada a far esplodere la loro gioia.

Una vittima, diversi feriti e aggressioni

In totale negli ospedali cittadini sono state soccorse, tra malori e feriti (questi soprattutto per fuochi artfificiali) 203 persone. L'Asl Napoli 1 fa sapere che di queste 38 erano codici bianchi, 65 verdi, 75 gialli e 22 rossi.

Durante la notte si sono registrate alcune risse ed esplosioni di colpi di arma da fuoco: un giovane di 26 anni è stato colpito da spari nella zona di corso Garibaldi ed è morto poco dopo al Cardarelli. Alcune persone a lui vicine, appreso della sua morte, pare abbiano danneggiato il pronto soccorso dell'ospedale. Altri tre ragazzi, che erano con la vittima su corso Garibaldi all'altezza di piazzetta Volturno, erano stati raggiunti da proiettili ma non sono in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri: non è chiaro se si è trattato di un agguato vero e proprio oppure se i quattro siano stati attinti da spari esplosi per i festeggiamenti.

Si sono verificate anche diverse aggressioni a tifosi del Napoli da parte di sostenitori di altri club. Ad Avellino alcuni tifosi azzurri, scesi in strada per celebrare la vittoria, sono stati aggrediti da sostenitori della squadra di casa in pieno centro. Violenze anche a Udine, sul prato della Dacia Arena dove al termine della gara c'era stata una pacifica invasione di campo. Gli ultras di casa hanno aggredito quelli festanti del Napoli.