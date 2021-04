"Carabinieri, dei ragazzi stanno festeggiando": erano in 17 assembrati e senza mascherine in un B&B

Per una festa in un B&B, 17 ragazzi sono stati sanzionati dai carabinieri per mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Complice il compleanno di uno di loro, avevano deciso di organizzare una festa “clandestina” in una stanza di un B&B napoletano.

Erano quasi le 23 e alcuni residenti hanno segnalato al 112 un gran baccano provenire da un palazzo del centralissimo corso Garibaldi.

Quando i carabinieri della compagnia Stella hanno raggiunto il luogo indicato, hanno sorpreso 17 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni mentre festeggiavano un compleanno con tanto di buffet.

Erano tutti assembrati in pochissimo spazio, senza mascherina, e cinque di loro si trovavano fuori dal comune di residenza.

Sono stati multati e immediatamente allontanati.