Minorenni ubriachi e barcollanti ad una festa: polemica nel napoletano

Folle festa per adolescenti nel vesuviano. Il party, così come riporta il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, si è tenuto in una nota struttura di Massa di Somma.

"Fiumi di alcol, risse, minorenni ubriachi stesi per terra e violazione totale dei protocolli covid", denuncia Borrelli. Il fatto, in particolare, è stato segnalato dalla mamma di uno dei ragazzi presenti alla festa: “Ero andata a prendere mio figlio. Doveva essere una semplice festa per ragazzini ma ho visto fuori la villa centinaia di ragazzini barcollanti a causa dell'alcol". “Deriva assurda. La vicenda va chiarita e gli organizzatori denunciati.”, ha ancora commentato Borrelli.