Vescovo di Acerra "deluso" da Mattarella: "Sulla Terra dei Fuochi mi sarei aspettato di più"

Non nasconde la sua delusione il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna dopo la vista del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per il presule il Capo dello Stato, in città per la Festa della Liberazione, non si è soffermata abbastanza sulle tematiche ambientali sempre attuali ad Acerra, cuore della cosiddetta Terra dei Fuochi.

"Sono contento per la visita di Mattarella. Ma oggi - ha detto Di Donna - la Resistenza qui è contro l'inquinamento ambientale che produce i suoi martiri. E forse mi sarei aspettato di più anche dal Presidente. Voglio molto bene a Mattarella, ma mi aspettavo un maggiore riferimento alla lotta contro l'inquinamento"