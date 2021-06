Bagnoli, la Polizia interrompe una festa in strada con musica ad alto volume

Gli agenti del Commissariato Bagnoli, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti nella serata di lunedì in via Di Niso per la segnalazione di una festa in strada con musica ad alto volume.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto numerose persone che alla loro vista si sono allontanate, ed hanno fermato ed identificato e due uomini, un cantante neomelodico ed il suo manager, e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 per aver organizzato uno spettacolo senza garantire le misure idonee ad evitare assembramenti.