Festa in strada durante la notte: scappano tutti ma in quattro vengono multati

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Gaetano Bruno per la segnalazione di una festa in strada con musica ad alto volume. I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato numerose persone che, alla loro vista, si sono allontanate, ed hanno identificato e controllato due partecipanti, un 47enne napoletano e un 38enne stabiese, e i due organizzatori, entrambi napoletani di 47 e 33 anni con precedenti di polizia, e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché fuori dal domicilio oltre l’orario consentito.

Infine, dopo le 3.00, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale, in piazza Municipio ha effettuato un controllo ad un’attività di “take away” dove un dipendente aveva appena consegnato un panino a due avventori. Gli agenti hanno sanzionato il dipendente del locale, un 20enne napoletano, poiché ha violato le norme sull’asporto, e i due avventori, sangiorgesi di 20 e 22 anni, poiché fuori dal domicilio oltre l’orario consentito. Per il locale è stata disposta la chiusura per cinque giorni.