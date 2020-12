Festa Immacolata, Sepe de Magistris: "Più attenzione ai poveri"

Una celebrazione dell'Immacolata diversa dal solito. Non è stato possibile organizzare la tradizionale messa in piazza del Gesù, con annesso mazzo di fiori deposto dai pompieri sull'obelisco. Il cardinal Crescenzio Sepe ha dato il via alle festività del Santo Natale con una messa per pochi intimi nel Duomo di Napoli: "Questo virus ha cambiato la nostra vita, anche i riti religiosi. Dobbiamo cercare una nuova normalità. Soprattutto, dobbiamo avere maggiore attenzione per i poveri, che sono ancora più in difficoltà".

Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Con il bonus alimentare aiuteremo 50mila famiglie - ha dichiarato alla web tv del Comune - si tratta dei più poveri. Una misura voluta da noi e appoggiata dal Governo. Sarà un Natale di soldiarietà, c'è poco da festeggiare. All'Esecutivo dico che è in ritardo con le categorie rimaste senza reddito".