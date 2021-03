Interrotta una festa nel centro di Napoli: sanzionati 8 giovani tra i 13 e i 18 anni

La scoperta della Polizia in un bed and breakfast

Su disposizione della Centrale Operativa, gli agenti del Commissariato Decumani sono intervenuti in via De Pretis per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti dalle stanze di un bed and breakfast.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno udito forti rumori provenienti dall’interno della struttura e, una volta entrati, hanno sorpreso in una stanza 8 giovani napoletani tra i 13 e i 18 anni, che stavano festeggiando.

I presenti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.