Festeggiano il Capodanno nell'aula consiliare del comune: arrivano i vigili e denunciano due adolescenti

Un gruppo di adolescenti ha pensato bene di festeggiare il Capodanno con un party in un'aula consiliare del comune di San Giuseppe Vesuviano. I giovanissimi (una decina circa) sono riusciti ad aggirare i dispositivi di sicurezza e ad accedere nell'aula.

A scoprirli gli uomini della polizia municipale che, all’alba, durante un giro di ricognizione, li hanno visti uscire dal comune verso Piazza Elena d’Aosta. Come spiegato dal Fatto Vesuviano sono state fermate due ragazze di 14 e 16 anni, residenti a Terzigno, denunciate e poi affidate ai familiari. Sono in corso le ricerche per individuare gli altri partecipanti alla festa, che sono riusciti a far perdere le proprie tracce all'arrivo degli agenti.