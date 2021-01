Altro che norme anti-Covid: scoperta festa in un bed & breakfast

Avevano tra i 21 e i 30 anni, erano in 12. Sono stati denunciati dopo esser stati scoperti a festeggiare il compleanno di uno di loro in un bed and breakfast di Napoli, tutti rigorosamente senza mascherina.

È quanto ha scoperto la polizia dei Decumani durante un servizio di controllo del territorio.

Gli agenti erano stati chiamati dopo la segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume proveniente da una stanza di un b&b in via Paladino. Una volta all'interno, i poliziotti hanno sorpreso che i dodici - alcuni dei quali con precedenti penali - stavano festeggiando senza alcun rispetto dalle norme anti-Covid.