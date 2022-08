"Mio figlio mi ha rapinato del cellulare", e lo fa arrestare

Ieri pomeriggio una donna si è presentata presso gli uffici del commissariato Decumani per denunciare di essere stata vittima di rapina da parte del figlio.

La donna ha raccontato che, durante la mattinata, questi come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi ma di fronte al suo rifiuto l'aveva aggredita con schiaffi e spintoni prendendole il telefono che aveva tra le mani per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, poco dopo, in vico Gabella alla Farina, hanno rintracciato l'uomo il quale, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi. Inutilmente però, essendo stato infatti raggiunto e bloccato.

L'uomo, un 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo per rapina.