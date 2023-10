Prova ad adescare delle bambine in strada, fermato 25enne

Un 25enne milanese, domiciliato nel Comune di Pozzuoli, è stato fermato dalla polizia perché ritenuto responsabile dei reati di adescamento di minorenni finalizzato a violenza sessuale aggravata, atti sessuali e corruzione di minorenni.

Lo scorso 24 settembre, secondo gli inquirenti, si era avvicinato a tre minorenni tra gli 11 e i 12 anni nei pressi di un distributore automatico di bevande proponendo loro, insistentemente, di appartarsi in cambio di denaro. In particolare a una di loro aveva dato 20 euro inducendola a togliersi una scarpa per poi prendere a toccarle il piede. Le ragazzine sono quindi fuggite in un garage vicino e hanno telefonato alla madre di una di loro, che ha immediatamente denunciato il fatto al commissariato Decumani.

Con l’ausilio delle immagini estrapolate dalle telecamere di sorveglianza, gli agenti sono risaliti all’identità del presunto autore delle molestie. Rintracciato a Quarto, è stato condotto negli uffici del commissariato di Pozzuoli dove sono stati sottoposti a sequestro quelli che secondo gli inquirenti sono gli indumenti indossati la sera dei fatti. Dall’analisi del suo telefono, inoltre, è emersa la presenza di materiale pedopornografico.