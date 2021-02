Molestava ragazzine al Centro direzionale: fermato

Ieri sera Alle 18 30 circa al Centro direzionale di Napoli, un uomo - il cui nome non è stato reso ancora noto - è stato messo in stato di fermo e portato via dai carabinieri. L'accusa per lui è di molestie.

Una pattuglia di guardie particolari giurate della GE.Se.ce.di era intervenuta per una segnalazione fatta da alcune ragazze, che lo avevano indicato come molestatore anche di minori lì presenti. Le guardie particolari giurate hanno allertato i carabinieri che giunti sul posto, visto l'atteggiamento aggressivo e reticente dell uomo, lo hanno fermarto e portarto in caserma .

Sull argomento è intervenuto il sindacalista Giuseppe Alviti, leader dell'Associazione guardie particolari giurate, che ha espresso gratitudine alle guardie particolari giurate intervenute "non potendo non sottolineare ancora una volta, come da sempre denunciato, che il territorio del centro direzionale di Napoli è diventato veramente terra di nessuno e il tema della sicurezza Sussidiaria e complementare non deve e non può essere tralasciata dagli organi competenti".