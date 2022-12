Noto latitante fermato in stazione: voleva raggiungere la Germania

Fermato un latitante pronto a partire per la Germania. L'uomo - ricercato da un anno - è stato catturato in stazione centrale, è il 16° quest'anno. Aveva i biglietti per Monaco di Baviera tra le mani e attendeva la partenza del treno quando è stato fermato. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli lo hanno bloccato e gli hanno chiesto i documenti. Lui, sembra senza alcun timore, ha mostrato un documento: la foto era somigliante, ma in realtà era il fratello.

L'uomo, 44enne di origini calabresi, è finito in manette, arrestato perché latitante dal dicembre dello scorso anno. Aveva violato i domiciliari rendendosi irreperibile per oltre 300 giorni. Serrate le indagini, compiute anche con uno scrupoloso monitoraggio del web e con la preziosa collaborazione dei carabinieri di Cirò Marina, in provincia di Crotone. Tradotto al carcere di Poggioreale, dovrà scontare 4 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per rapina aggravata, porto abusivo di armi ed evasione.