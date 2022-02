Un 33enne bloccato con l'accusa di essere un borseggiatore

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in corso Umberto I all'angolo con via Marvasi per la segnalazione di un borseggiatore.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato un uomo corrispondente alla persona segnalata e, con non poca difficoltà, lo hanno bloccato e identificato per un 33enne algerino trovandolo in possesso di un telefono cellulare di cui non ha saputo giustificare la provenienza. Per tali motivi l'uomo è stato denunciato per ricettazione e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre il cellulare è stato sequestrato.