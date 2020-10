Finisce in manette mentre si trova in ospedale: è accusato di aver accoltellato un ragazzo

Un 27enne, a Giugliano, è stato fermato per tentato omicidio. La scorsa domenica, 11 ottobre, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli erano intervenuti all'ospedale La Schiana: uno ragazzo era arrivato in pronto soccorso con una ferita, questa dovuta ad una coltellata infertagli all'esterno della sua abitazione a Monterusciello.

I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima e da alcuni presenti, hanno rintracciato il presunto aggressore presso l'ospedale di Giugliano dove si era recato per farsi medicare in seguito alla colluttazione. Lì il 27enne è stato fermato e trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 10 centimetri.