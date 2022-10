In giro armati e con il volto coperto: fermati due giovanissimi

Stanotte gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Nilo hanno notato due persone a bordo di uno scooter privi del casco protettivo e con il volto parzialmente coperto da uno scaldacollo che, alla loro vista, hanno tentato di eludere il controllo accelerando la marcia.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati in piazza San Domenico Maggiore trovando il conducente in possesso di un coltello a farfalla e hanno accertato che i due avevano apposto alla moto una targa contraffatta. I due, napoletani di 19 e 18 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per falsità materiale commessa dal privato.

Inoltre, il 19enne, conducente del mezzo, è stato altresì denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per guida senza patente, guida senza casco protettivo e mancata copertura assicurativa mentre il passeggero è stato sanzionato per mancato uso del casco protettivo. Infine, il motoveicolo è stato sequestrato.