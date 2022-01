Bimbo annegato a Torre del Greco, fermata la madre per omicidio volontario

È stata fermata, per omicidio volontario, la mamma del piccolo di due anni annegato nella serata di ieri a Torre del Greco. La donna ha 40 anni. Il marito ne aveva segnalato alle forze dell'ordine, ieri sera, l'allontanamento da casa insieme al figlio.

Sarebbe stata ritrovata poco dopo sul litorale torrese, con il corpo senza vita del bambino tra le sue braccia, morto per annegamento.

È ancora confusa la ricostruzione di quanto accaduto al bimbo. Due ragazzi, sentendo delle urla, si erano gettati in mare nel tentativo di salvarlo. A raccogliere la loro testimonianza è stato il quotidiano Metropolis. Uno dei due è riuscito a riportare il piccolo a terra, "ma mi sono accorto subito che non dava segni di vita", ha spiegato. Lo hanno poi portato alla madre, ferma in apparente stato di choc sulla scogliera. Secondo i ragazzi lei avrebbe detto loro di essere stata vittima di una rapina. "Era scioccata – hanno aggiunto – Un nostro amico intanto ha provato a fare il massaggio cardiaco al bimbo, ma non c'è stato nulla da fare".

Secondo quanto filtra dalla procura, il gesto della donna sarebbe riconducibile al fatto che credesse il figlio fosse affetto da un ritardo mentale, una supposizione in realtà mai confermata dal punto di vista medico. Il suo fermo è stato deciso al termine dell'interrogatorio avvenuto nella giornata di oggi.

La quarantenne è al momento ristretta nel carcere femminile di Pozzuoli, mentre la salma del piccolo è sotto sequestro giudiziario perché venga effettuata l'autopsia. Sul luogo della tragedia - finito intanto anch'esso sotto sequestro - qualcuno ha posto una croce di legno realizzata a mano.