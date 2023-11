Quartieri Spagnoli, 40enne ferito al petto con armi da taglio

Ieri sera i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale Pellegrini per una persona ferita. Poco prima un 40enne del centro storico si era presentato di sua spontanea volontà con tre ferite da punta e taglio sulle braccia e sul petto. L’uomo è apparso poco collaborativo ma dalle prime sommarie ricostruzioni ancora da verificare pare che l'aggressione sia avvenuta in vico Santa Teresella degli Spagnoli. Ad avvicinarlo uno sconosciuto che senza alcun motivo lo avrebbe colpito con una lama. La vittima non è in pericolo di vita.

L'aggressione

Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia Napoli centro impegnati per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e risalire all'identità dell'aggressore.