Un uomo è stato accoltellato in via Stendhal. L'aggressione nel primo pomeriggio di oggi. Due i fendenti che lo hanno raggiunto alla schiena ed uno al costato sinistro.

Trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare, il ferito non risulta in pericolo di vita. Sull'aggressione stanno indagando gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale. Ignoti al momento i motivi dell'aggressione