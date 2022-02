Tragedia in macelleria, 27enne colpito alle spalle con cinque coltellate

Verso le 10 nel mercatino di via monte somma di secondigliano un ragazzo classe 94 mentre era all’interno della macelleria dei genitori è stato aggredito alle spalle e colpito con almeno 5 fendenti alla schiena, uno ha perforato un polmone. Il 27enne è stato trasportato presso l’ospedale san giuliano di giugliano in campania dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. E’ ricoverato ed in prognosi riservata.

Il raid

Verso le 12 A.C, nato il 7 luglio 1982, secondiglianese già noto alle forze dell’ordine si è presentato spontaneamente presso la caserma carabinieri di secondigliano ed ha ammesso di aver accoltellato il 27enne. I carabinieri hanno verificato quanto dichiarato dal 40enne e lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di “tentato omicidio”. Il coltello utilizzato è stato sequestrato. Il fermato sarà tradotto al carcere di poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria.