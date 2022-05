Ferito alla testa con un coltello: indagini in corso

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti presso l’ospedale Vecchio Pellegrini per la presenza di un uomo ferito. Si tratta di un peruviano classe '75, irregolare sul territorio italiano, colpito alla testa forse con un coltello.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il 46enne sarebbe stato colpito da alcuni extracomunitari in Piazza Garibaldi. Poco chiare le motivazioni. L’uomo è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni ed è stato denunciato dai Carabinieri per trattenimento irregolare sul territorio italiano. Continuano le indagini per chiarire la dinamica