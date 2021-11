Sangue in pieno giorno a Napoli Est, spari contro un 30enne

Paura in pieno giorno, alle 14.30, in via Ferrante Imparato nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Qualcuno ha aperto il fuoco contro uno scooter di passaggio, con in sella un 30enne di San Giorgio a Cremano.

L'uomo è rimasto ferito da tre proiettili, due ad una gamba e un terzo all'altra. Soccorso, è stato condotto all'Ospedale del mare dove si trova tuttora. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita.

Agli inquirenti - sul fatto sta indagando la polizia - ha raccontato che stava guidando il suo mezzo quando una moto gli ha tagliato la strada. A quel punto sono partiti gli spari.

Napoli Est continua ad essere teatro di fatti di sangue più o meno gravi, conseguenza - non è chiaro se sia il caso di quanto avvenuto oggi ad ogni modo - delle fibrillazioni tra i clan che si contendono la zona.