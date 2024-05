Colpi di pistola nella notte, ferito un extracomunitario

La scorsa notte un 34enne algerino è stato trasportato all'ospedale Pellegrini: era stato ferito a colpi d'arma da fuoco da uno sconosciuto.

L'episodio pare fosse avvenuto in piazza San Francesco a Capuana.

Attinto alle gambe, le ferite si sono rivelate non gravi. L'uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

L'altro episodio violento

Un altro fatto di sangue si è verificato invece a piazza Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che hanno trovato in strada, a terra e privo di sensi, un uomo ancora non identificato. Si tratterebbe di un extracomunitario, probabilmente di origini nord-africane.

Aveva una ferita da taglio alla gola: è stato portato al Pellegrini in ambulanza ed è adesso ricoverato in gravi condizioni. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia Stella per chiarire la dinamica di quanto avvenuto.