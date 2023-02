Urla in strada nel cuore di Napoli, 42enne ferito a colpi d'arma da fuoco

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo Centro sono intervenuti in piazza Montecalvario per un 42enne ferito con un colpo d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, la vittima – marito della proprietaria di un bar della piazza – avrebbe litigato con uno sconosciuto.

Non sono chiare le motivazioni ma quest’ultimo avrebbe estratto una pistola, sparando il 35enne alla spalla sinistra. L’uomo è ricoverato al Pellegrini e non è in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e individuare il responsabile.