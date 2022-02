Si spara ancora a Napoli: tra colpi alle gambe, 31enne rifiuta il ricovero

Si è presentato ieri sera al pronto soccorso del Vecchio Pellegrini con delle ferite da arma da fuoco. V.U., 31 anni, era stato colpito da tre proiettili alle gambe ma, nonostante le condizioni, ha rifiutato il ricovero.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia Stella.

Il ferimento, secondo il racconto fornito agli inquirenti dall'uomo, sarebbe avvenuto mentre percorreva a piedi corso Garibaldi. Lì sarebbe stato avvicinato da sconosciuti e colpito senza alcuna ragione.

V.U. è l'ennesima persona gambizzata negli ultimi giorni. È accaduto prima agli chalet di Mergellina (due feriti) e poi in piazza Carlo III. Questi episodi, insieme al duplice omicidio del rione Don Guanella, sono prova tangibile di un'escalation criminale in città che sta mettendo in allarme le forze dell'ordine.