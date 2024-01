Commerciante ferito gravemente da un proiettile vagante: il Capodanno 2024 si fa sempre più nero

Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi in Campania. Una donna è morta per un proiettile vagante esploso in casa accidentalmente, secondo quanto risulta dagli ultimi riscontri, dalla pistola di un parente o di un conoscente di Concetta Russo. Inoltre si sono registrati in tutta la regione decine e decine di feriti, alcuni di questi ancora in pericolo di vita.

Lo sparo e la corsa in ospedale

Un altro episodio di cronaca nera legato al Capodanno è avvenuto nella notte di Capodanno tra Scafati e Pompei e più precisamente nelle palazzine popolari di Mariconda. Un commerciante della zona, secondo informazioni in possesso di NapoliToday, stava sparando dei botti quando è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco. Il proiettile ha attraversato il corpo dell'uomo finendo vicinissimo alla spina dorsale. All'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia è stato sottoposto ad una operazione durata sei ore. Al malcapitato è stato asportato un rene e si trova attualmente in coma farmacologico. La prognosi è riservata, vista la gravità delle sue condizioni di salute.