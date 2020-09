Gli sparano sette colpi a bruciapelo dopo una lite: amputate le gambe ad un 21enne

Gli hanno dovuto amputare le gambe. È quanto di drammatico emerge dalla vicenda del 21enne barbaramente aggredito domenica scorsa a Sant'Antimo, su Corso Europa.

Il ragazzo era in auto con un suo amico, quando c'è stato un diverbio per futili motivi con un gruppo di persone, pare una semplice mancata precedenza. Questi, in quattro, lo hanno raggiunto ed affiancato. Poi la barbara violenza: dopo averlo massacrato di botte, gli hanno sparato addirittura sette colpi di pistola a bruciapelo contro le gambe

Le condizioni del giovane, trasportato al Pellegrini, erano gravissime. Adesso, dopo l'amputazione, si trova in prognosi riservata e ancora in coma farmacologico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

È stato l'amico del ferito, in auto con lui, a raccontare agli investigatori quanto successo, sebbene sui quattro aggressori non abbia saputo dare indicazioni utili. Ad indagare è il nucleo investigativo dei carabinieri di Castello di Cisterna e quello dei militari della tenenza di Sant'Antimo, che stanno svolgendo accertamenti mirati a individuare gli autori dell'agguato. Sul posto erano presenti impianti di videosorveglianza le cui registrazioni sono in corso di analisi.