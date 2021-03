Ferito con un colpo di arma da fuoco dai rapinatori al distributore di benzina

Tentativo di rapina sulla Circumvallazione esterna nelle vicinanze di un distributore di benzina di Villaricca, in via San Francesco a Patria. Un 30enne è rimasto ferito a colpi di pistola al gluteo, mentre stava facendo rifornimento di carburante per la sua automobile.

A scatenare la reazione dei malviventi il diniego del 30enne nel consegnare le chiavi del veicolo. Il giovane è stato poi medicato al Cardarelli. Indagini in corso per risalire all'identità dei rapinatori, anche grazie alle immagini di videosorveglianza.