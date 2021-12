Ventenne ferito a colpi d'arma da fuoco nella notte: indagano i carabinieri

Vent'anni, è arrivato in ospedale, al Cto, con una ferita d'arma da fuoco. L'episodio è avvenuto la scorsa notte.

I carabinieri della compagnia Vomero sono quindi intervenuti presso il pronto soccorso del nosocomio partenopeo.

Il ragazzo, di Scampia e già noto alle forze dell'ordine, è stato ferito al ginocchio destro e non viene ritenuto dai sanitari in pericolo di vita.

Alle forze dell'ordine ha riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina da parte di ignoti, avvenuto in una non meglio specificata località di Sant’Antimo.

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.