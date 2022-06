Uomo gambizzato ai Quartieri spagnoli nella notte: si indaga

Questa notte, i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti presso l’ospedale Pellegrini per un uomo ferito. Si tratta di un 42enne dei Quartieri spagnoli, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima sommaria ricostruzione due sconosciuti su due ruote avrebbero affiancato il 42enne in via De Deo e, senza apparente motivo, gli avrebbero sparato alcuni colpi d’arma da fuoco. Colpito alla caviglia destra, l’uomo ha rifiutato il ricovero. Trenta i giorni di prognosi. Indagini in corso per chiarire dinamica