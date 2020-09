"Mi hanno sparato contro in una rapina": i carabinieri indagano sul racconto di un pregiudicato

Si indaga sul racconto fornito ai carabinieri da parte di un pregiudicato, questi arrivato alle 2 di questa mattina all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli con una ferita da arma da fuoco.

L'uomo, di 59 anni, aveva un proiettile in una spalla. Ha spiegato di un tentativo rapina mentre era in auto, non lontano da Giugliano: due persone si sarebbero avvicinate a lui per portargli via l'auto.

Al suo diniego, i malviventi gli avrebbero sparato contro. La vettura e il proiettile estratto dalla spalla sono stati sequestrati dagli inquirenti.