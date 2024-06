Fanno esplodere petardi nel bosco, ustionato e in prognosi riservata

Questa notte i carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli dove poco prima un 25enne di Barano di Ischia si era presentato (autonomamente) con ferite riconducibili alla deflagrazione di un ordigno esplosivo.

Dalle indagini dei carabinieri è emerso che l’uomo - in compagnia di altre due persone, uno di 24 anni, l’altro di 27, entrambi di Ischia – avrebbe fatto esplodere un grosso petardo nell’area boschiva della località Fondo d’olio nel Comune di Casamicciola Terme. Il 25enne sarebbe stato così travolto dalla deflagrazione.

La vittima è stata trasferita in prognosi riservata, non in pericolo di vita, all’ospedale Cardarelli di Napoli.

I tre, tutti incensurati, saranno denunciati per accensioni di esplosioni pericolose in concorso.