Si ferisce per rincorrere ragazzini intrufolatisi nel parco chiuso: paura per una guardia giurata

Lo scempio di parco Mascagna miete la prima vittima. Si tratta di una guardia giurata addetta alla sicurezza dei giardinetti che nel tentativo di rincorrere alcuni ragazzini che si erano intrufolati all'interno del parco, ufficialmente chiuso, ha riportato politraumi a causa della caduta in una enorme buca a cielo aperto. A soccorrere l'uomo è intervenuta un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale Cardarelli dove è in osservazione (ma non in pericolo di vita), come apprende NapoliToday.

I lavori infiniti e la pericolosità del parco

Da tempo denunciamo i lavori infiniti che stanno privando i vomeresi di uno dei parchi più amati da bambini e anziani. "Il parco è chiuso ma continua a essere frequentato da giovani che trovano degli accessi di fortuna, speriamo che non ci scappi il morto o il ferito, ci sono buche a cielo aperto e ostacoli di ogni genere, perché a quel punto ci sarebbe uno scaricabarile infinito", aveva scritto a tal riguardo ad inizio luglio su NapoliToday un profetico Mario Amitrano.

Parco Mascagna: la fine dei lavori è ancora lontana

Per il Parco Mascagna, dopo la sentenza del TAR che prevedeva l'abbattimento di due alberi indicati dalla perizia del concessionario entro il 4 luglio, il Comune ha effettuato una nuova perizia che ha rilevato la necessità di abbattere un solo albero, salvando l'altro. Il TAR dovrà ora decidere sulla possibile presenza di una giostra in relazione all'albero salvato. Nonostante queste difficoltà amministrative, ha continuato Santagada, sono stati abbattuti 23 lecci e piantumati 36 nuovi alberi, reintrodotto due palme, effettuata la potatura di tutte le palme e il recupero dei giardini esterni del parco con il progetto "Adotta un'aiuola".

Paolo Cupo, dirigente del Servizio grandi parchi, ha precisato che l'appalto del servizio verde per il Parco Mascagna comprende, oltre alle piantumazioni che sono stato effettuate, anche la manutenzione garantita per due anni. Appena terminate le operazioni di responsabilità del servizio verde, si procederà alla realizzazione dei lavori edili.