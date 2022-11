Si spara ancora al rione Traiano: gambizzato un 33enne

Si spara ancora a Napoli. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi nella tarda mattinata di oggi al rione Traiano: un uomo di 33 anni è stato colpito da diversi proiettili alle gambe.

Al momento non si conoscono i motivi del ferimento ma sono in corso indagini.

Il ferito è stato trasportato in ospedale e secondo quanto si apprende non sarebbe in gravi condizioni.

L'omicidio del 10 novembre

Soltanto pochi giorni fa Antonio Artiano detto Antony, figlio di un esponente dei Grimaldi, era stato assassinato a colpi d'arma da fuoco nello stesso quartiere. Fatto di sangue questo in realtà dovuto pare a questioni sentimentali e per cui è stato arrestato Pasquale Muro, fratello di quella che era la ragazza di Artiano.