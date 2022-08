Lite a Mezzocannone, 27enne accoltellato

Un 27enne di Marianella, incensurato, è stato ricoverato la scorsa notte nel pronto soccorso del Cto dopo una lite avvenuta in strada in via Mezzocannone.

Ha raccontato di essere stato accoltellato da extracomunitari per motivi di viabilità al petto e alla spalla e di aver ricevuto una bottigliata sulla testa. Il 27enne è ricoverato in osservazione in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La prognosi è di 30 giorni.

Indagano i carabinieri.