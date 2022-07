Sparatoria al Lotto 0: 28enne colpito alla schiena

Un ragazzo di 28 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco alla schiena ieri sera a Napoli. Il fatto è avvenuto in via Cleopatra nel rione Lotto Zero, quartiere Ponticelli, periferia orientale della città. Il 28enne ha raccontato che era in compagnia di alcuni amici quando un uomo sceso da un Suv avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco in direzione del gruppo di persone, colpendolo alla schiena.

Curato all'ospedale Villa Betania, è stato dimesso con prognosi di 10 giorni. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che sul luogo dell'agguato hanno trovato diversi bossoli.